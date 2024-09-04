Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Росатом заявил о строительстве двух заводов по переработке аккумуляторов и ртути
Госкорпорация Росатом планирует строительство двух уникальных экотехпарков по переработке литий-ионных аккумуляторов и ртути, заявил заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.
«Мы сегодня строим семь заводов по переработке отходов I и II классов опасности. Их них пять заводов универсальные, а два – уникальные: по «целевой» переработке литий-ионных батарей – в Нижегородской области и ртутьсодержащих отходов – на территории промплощадки «Усольехимпрома», – рассказал он.
По словам Никипелова, такая система утилизации отходов демонстрирует включенность Росатома в проект по развитию экономики замкнутого цикла.
Так, госкорпорация занимается добычей природного лития, производством литий-ионных батарей, формированием потенциального рынка в электромобильной отрасли. А в конце жизненного цикла аккумуляторов – переработкой и созданием новых батарей.
«Росатом участвует во всех ключевых проектах по ликвидации накопленного вреда. Территории полигонов после переработки возвращаются в «народное хозяйство» и становятся инвестиционно привлекательными площадками, где можно развивать бизнес и промышленность», – подчеркнул Никипелов.
Ранее сообщалось, что «Росатом Недра» построят новое производство редкоземельных материалов в 2026 году.