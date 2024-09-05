Глава «Росатом Возобновляемая энергия»: Энергетическому сектору нужно долгосрочное стратегическое планирование

Tекст: Дарья Григоренко

Энергопереход к возобновляемым источникам энергии происходит во всем мире, заявил Назаров. По его словам, по стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока.

При этом в процессах энергетической трансформации, особенно для российской экономики, особую роль играет атомная энергетика, отмечает глава «Росатом Возобновляемая энергия»: «Не думаю, что найду оппонента на тезис, что атомная технология – это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий: это то, что мы можем делать, можем тиражировать и наращивать долю атомной энергетики до 25%, которые сейчас заявлены в программе РТТН».

Назаров подчеркнул, что при этом энергетическому сектору нужно долгосрочное стратегическое планирование. «Никакая энергетика не окупается за три-пять лет, необходимы правила игры, которые способны держаться не менее десяти лет. И эти правила надо формировать для того, чтобы энергетика была эффективной», – считает глава «Росатом Возобновляемая энергия».

Напомним, госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к зеленой экономике. Значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.