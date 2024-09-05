Продюсера фильма «Вий» Петрухина задержали по делу о взятке

Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Life.ru, у актеров были квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако в соответствии с законами Финляндии собственниками многоквартирных домов являются УК, жильцы получают право распоряжаться квартирами, поскольку владеют акциями УК. «Нет УК – нет и собственности», – поясняет издание.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что с финской стороны реакции на случившееся вообще не последовало, а «из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи». «Мама еще не сдалась, еще надеется», – сказала она.

После банкротства УК за домом не следят, здание лишилось электричества и водоснабжения, приходит в негодность. Указывается, что для возвращения недвижимости необходимо будет приобрести акции новой УК, если та появится.

Life.ru сообщает, что актер Сергей Кошонин раньше также владел домом в финском городе Иматра. Он приобрел дом за 200 тыс. евро в кредит, но из-за подъема валюты в цене после 2014 года допустил «пару просрочек» и дом у него отобрали. Кошонин заявил, что успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

Кроме того, осенью 2023 года в связи с западными санкциями финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа Бориса Алешина за 2,5 млн евро.

Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России. В финском Минобороны разработали соответствующий закон. В ближайшие недели он должен поступить на рассмотрение парламента.

Кроме того, Финляндия закрыла границу для россиян, в том числе тех, кто владеет в стране недвижимостью, а из-за заблокированных Финляндией межбанковских связей нельзя даже заплатить налог и внести коммунальные платежи, что чревато отъемом имущества за неуплату. В результате россияне массово выставляют свое финское имущество на продажу.