Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.42 комментария
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Доброполье
Мощный взрыв прогремел в городе Доброполье в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинские СМИ сообщили, что сильный взрыв прогремел в Доброполье в ДНР. Город расположен примерно в 35 км севернее Красноармейска (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, что может означать потеря Покровска для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для российской армии.