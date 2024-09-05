Мать детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

Болгар: Дуров планировал перевезти семью в Париж и снять для них дом за 7,8 млн рублей в месяц

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказала Болгар в интервью Politico, Дуров был готов оплачивать аренду дома стоимостью 105 тыс. евро (около 7,8 млн рублей по курсу на ноябрь 2018 года) в месяц, однако сам планировал жить отдельно. Это решение было принято в тот же год, когда Дуров обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном получение французского гражданства. Несмотря на то что сделка по аренде дома была оформлена, Болгар в итоге решила остаться в Женеве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в итоге она поселилась в Женеве, но впоследствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 млн евро.

Ранее мать детей Дурова Болгар рассказала о лишении его родительских прав. Напомним, в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.