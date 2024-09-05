Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.40 комментариев
Мать детей Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж
Болгар: Дуров планировал перевезти семью в Париж и снять для них дом за 7,8 млн рублей в месяц
Основатель Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность переезда своей семьи в Париж и даже подписал договор аренды дома в Нейи-сюр-Сене, но впоследствии планы изменились, сообщила его бывшая супруга Ирина Болгар.
Как рассказала Болгар в интервью Politico, Дуров был готов оплачивать аренду дома стоимостью 105 тыс. евро (около 7,8 млн рублей по курсу на ноябрь 2018 года) в месяц, однако сам планировал жить отдельно. Это решение было принято в тот же год, когда Дуров обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном получение французского гражданства. Несмотря на то что сделка по аренде дома была оформлена, Болгар в итоге решила остаться в Женеве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в итоге она поселилась в Женеве, но впоследствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 млн евро.
Ранее мать детей Дурова Болгар рассказала о лишении его родительских прав. Напомним, в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.