Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав

Tекст: Александра Юдина

В своем Instagram* (запрещен в России) она указала, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав из-за того, что он предпринял ряд действий, направленных на ограничение ее прав и прав их общих детей, передает РИА «Новости».

По ее слова, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, потребовав переехать в ОАЭ. При этом он не предлагал обеспечить для нее и детей достойные условия жизни на новом месте. После отказа Болгар Дуров заблокировал доступ к совместным банковским счетам, перестал оплачивать счета на образование, медицинское обслуживание.

В связи с этим, Болгар обратилась в швейцарский суд, который после проведенного расследования принял решение о лишении Дурова родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

