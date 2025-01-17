Путин призвал не ослаблять усилия по урегулированию конфликта в Палестине

Tекст: Дарья Григоренко

«Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем», – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

Кроме того, российский лидер надеется, что сделка между Израилем и ХАМАС будет способствовать облегчению гуманитарной ситуации и стабилизации в секторе Газа. «Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные», – уточнил Путин.

Он отметил, что «открывается возможность для существенного увеличения объемов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов».

Напомним, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.