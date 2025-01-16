Эксперты: Социальные архитекторы стали важной частью общественно-политической повестки

Политолог Шутов: Социальная архитектура станет базой для поступательного развития российского общества

Tекст: Олег Исайченко

«Наше общество стремительно меняется. На заре российской демократии основной запрос был на политтехнологов и консультантов, а сейчас время специалистов нового качества. 14 января стартовал организованный ЭИСИ конкурс социальных архитекторов, на который уже зарегистрировалось около 1,5 тыс. человек. Он вызвал бурную реакцию в профессиональном сообществе и среди экспертов», – пояснил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Внутренняя повестка должна перестраиваться на новые рельсы, которые касаются улучшения жизни на местах. Социальной архитектуре необходимо становиться реальной, востребованной в обществе специальностью. У нас сотни интереснейших инициатив. Например, в Мурманской области благодаря проекту «На Севере – жить» наблюдается позитивная миграционная динамика», – рассказал исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов.

«Социальные проекты отвечают стратегическим задачам развития нашего общества. У нас в РГГУ три института, которые могли бы уже подойти к подготовке дополнительного профессионального обучения для социальных архитекторов. Сегодня эта профессиональная сфера формируется и уже оформилась как отдельная специальность», – добавил он.

«Регионы могут рассматриваться как база для подготовки социальных архитекторов и их последующего участия в крупных социальных проектах на уровне государства. Именно исполнительные власти субъектов сталкиваются с противоречием в обеспечении граждан услугами, которые они должны получать в образовании, здравоохранении, строительстве новых объектов и дорог», – добавил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«В проекте «650 лет нашей столицы» в Кирове работали более 100 местных специалистов – социальных архитекторов – над позиционированием региона и с перезагрузкой общественного сознания. И нам это удалось – жители Кировской области стали гордиться своим регионом. Сейчас перед нами стоят задачи по реализации крупных социальных проектов, касающихся семей и детей. Руководителям субъектов необходимо выступать в качестве заказчиков для социальных архитекторов», – продолжил он.

«Речь идет о появлении нового направления работы государства. В России есть конкурсы, которые дают толчок в отношении перспективных направлений деятельности власти и общества. Надо провести их аудит, а результаты использовать в серьезной системной работе по созиданию, воспроизводству социальных сообществ, которые станут базовыми для поступательного развития нашего общества», – добавляет Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, член наблюдательного совета ЭИСИ.

«Безопасность страны обеспечивается не только системами вооружений, уровнем экономики, инфраструктуры и технологий, но также состоянием социальной сферы. Конкурс социальных архитекторов задает контуры будущего, устремлений в стратегическую определенность, вне которой никакая победа невозможна», – детализировала президент Российской ассоциации политической науки, завкафедрой сравнительной политологии МГИМО Оксана Гаман-Голутвина.

«У нас есть востребованность на социальную архитектуру на уровне исполнительной власти и поддержка со стороны парламента и общественных организаций, это отражает развитие общества. Коммуникационная отрасль является междисциплинарной», – отмечает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Еще одна важная вещь в работе социальных архитекторов – гуманизация, стратегическое планирование и опора не на сиюминутный результат, а на большую стратегию в интересах людей. Мне кажется, что это очень достойная миссия и конкурса, и самой идеи», – добавил аналитик.

«Этот конкурс открывает свежую страницу будущего подготовки кадров, фундаментального подхода к изменившейся среде и осмыслению новых подходов. России это поможет сформировать класс профессионалов, которые должны будут непрерывно заниматься реализацией проектов, нацеленных на изменение личности и среды», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Пермино.

«Социальные архитекторы должны уметь соединять онлайн- и офлайн-форматы деятельности людей. Военкоры – яркий пример социальных архитекторов, – отметил Владимир Табак, гендиректор АНО «Диалог». – «При этом я вижу два больших подвида социальных архитекторов: публичные и непубличные. Публичные – яркие проекты сами по себе. Второй тип – это те, кто конструирует не себя, а проекты других. Это история не о личной медийности, а о способности выстраивать проекты новой реальности, создавать функциональные решения», – указал он.