Глава Крыма сообщил о необходимости поднять затонувшие танкеры

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рисках деградации ситуации с мазутом из-за затонувших танкеров

Tекст: Евгения Караваева

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Крыма сообщил, что выброс мазута на берегах полуострова пока остается небольшим, передает РИА «Новости».

Однако Аксенов подчеркнул, что если затонувшие танкеры не поднимут со дна, ситуация может ухудшиться. По его словам, пока крупных пятен, дрейфующих вдоль побережья, не наблюдается.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в районе Керченского пролива вследствие шторма. Хотя 27 моряков удалось эвакуировать, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Наибольшее загрязнение наблюдается на черноморском побережье Краснодарского края, в связи с чем на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута зафиксированы 21 декабря в районе Керчи. Затем нефтепродукты распространились до побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря. Специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.