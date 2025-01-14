Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Первый приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в России
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен 18-летнему водителю Porsche Cayenne
В Каспийске впервые в России вынесли приговор за угрозу безопасности дорожного движения: 18-летний водитель Porsche Cayenne оштрафован на 180 тыс. рублей за намеренный выезд на встречную полосу, сообщили в ГИБДД Дагестана.
Суд в Каспийске вынес первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».
Обвиняемым оказался 18-летний водитель Porsche Cayenne, который 31 декабря 2023 года намеренно выехал на встречную полосу, создавая опасность для окружающих.
По информации республиканской госавтоинспекции, дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка №104 города Каспийска. Обвиняемый признал свою вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке, учитывая смягчающие обстоятельства. Суд вынес обвинительный приговор, касающейся угроз безопасной эксплуатации транспортных средств.
В результате обвиняемый был приговорен к уплате штрафа в размере 180 тыс. рублей.
Ранее водитель Porsche Cayenne в Петербурге столкнулся с девятью машинами, уходя от погони полицейских, после задержания у него выявили явные признаки наркотического опьянения.
В Москве ранее был арестован Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания.