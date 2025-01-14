Первый приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в России

Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен 18-летнему водителю Porsche Cayenne

Tекст: Вера Басилая

Суд в Каспийске вынес первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».

Обвиняемым оказался 18-летний водитель Porsche Cayenne, который 31 декабря 2023 года намеренно выехал на встречную полосу, создавая опасность для окружающих.

По информации республиканской госавтоинспекции, дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка №104 города Каспийска. Обвиняемый признал свою вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке, учитывая смягчающие обстоятельства. Суд вынес обвинительный приговор, касающейся угроз безопасной эксплуатации транспортных средств.

В результате обвиняемый был приговорен к уплате штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Ранее водитель Porsche Cayenne в Петербурге столкнулся с девятью машинами, уходя от погони полицейских, после задержания у него выявили явные признаки наркотического опьянения.

В Москве ранее был арестован Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания.