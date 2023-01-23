Мужчина на Porsche в Петербурге снес девять машин, уходя от погони

Водитель Porsche Cayenne в Петербурге столкнулся с девятью машинами, уходя от погони полицейских, после задержания у него выявили «явные признаки наркотического опьянения», сообщили в ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел 22 января, сотрудники полиции попытались остановить внедорожник без номеров на Ириновском проспекте. Водитель не послушался приказа и попытался скрыться, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Автомобиль подозреваемого врезался в семь машин, выезжая из «кармана» на проезжую часть Ириновского проспекта, он попытался проехать между двумя Mercedes. От удара эти автомобили отбросило по сторонам. У водителя одного Mercedes позже диагностировали травмы средней тяжести из-за того, что автомобиль отбросило на остановку.

Через некоторое время 22-летний водитель Porsche был задержан. У него выявили «явные признаки наркотического опьянения». На сиденье был пакетик «с белым порошком». Установлено, что порошок – синтетический наркотик массой 0,15 грамма.

Мужчина уже был лишен прав за вождение в состоянии опьянения. Дело возбудили по статье, предполагающей ответственность для тех, кто садится в пьяном виде при том, что раньше их в этом уже уличали.

Отмечается, что водитель купил автомобиль недавно, прежний владелец снял его с регистрационного учета, и не стал регистрировать новый, желая уйти от ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в январе в Москве водитель «Нивы» протаранил полицейскую машину на МКАД, уходя от погони.