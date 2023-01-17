В Москве задержали протаранившего на «Ниве» машину полиции

В столице водитель «Нивы» протаранил полицейскую машину на МКАД, уходя от погони, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Нива» проводила «опасные маневры», и ее заметили правоохранители на северо-востоке города, сказала Волк, передает РИА «Новости».

Ему поступило указание остановиться, но тот лишь ускорился, после чего проехал на МКАД и там протаранил автомобиль полиции.

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие, чтобы заставить водителя остановиться. Они повредили выстрелами три колеса «Нивы», и только после этого тот прекратил движение.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Там на него составили девять административных протоколов. Выяснилось, что у мужчины есть и другие нарушения закона, а на машине он передвигался без водительских прав.

Также его отправили на медицинское освидетельствование, чтобы установить, был ли он пьян. Результаты экспертизы пока не сообщаются.

По каким административным статьям на него ранее выписывались протоколы, и за что его лишили прав, Волк не уточнила.

МВД опубликовало ролик с показаниями задержанного, в нем тот пояснил, что не реагировал на приказ полицейских остановиться, поскольку был занят «своими секретными делами».

Ранее в январе сотрудник ГИБДД во время погони застрелил водителя в Забайкальском крае, по предварительной информации, он выстрелил случайно.