Полицейский застрелил водителя во время погони в Забайкалье

Сотрудник ГИБДД во время погони застрелил водителя в городе Балей Забайкальского края, по предварительным данным, выстрел был случайным.

«В ночное время в Балее в ходе патрулирования улиц сотрудники экипажа ГИБДД обратили внимание на автомашину Toyota Vista, которая двигалась на большой скорости. Водитель не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался скрыться», – говорится в с общении на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

«Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение. На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, пострадавшему сотрудниками оказана первая помощь. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть», отметили в ведомстве.

По предварительным данным, полицейский в ходе преследования «поскользнулся и по неосторожности произвел не прицельный выстрел».

Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель (один раз по ст. 115 УК РФ, два раза по ст. 119 УК РФ, один раз по ст. 158 УК РФ).

В данный момент приказом врио начальника УМВД стрелявший сотрудник отстранен от несения службы.

«По решению руководства регионального Главка сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД, которая выехала в территориальный орган. Сотрудниками управления будет проведен комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава», – отметили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В декабре в Сети появилось видео погони полицейских за подростком в тонированном автомобиле в Волжском.