Мосгорсуд оставил бывшего замминистра просвещения Грибова в СИЗО

Мосгорсуд отказал в апелляции бывшего замминистра просвещения Грибова по делу о хищении 54 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова. Как сообщает ТАСС, судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты, оставив в силе постановление суда первой инстанции.

Защита Грибова просила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, указывая, что Грибов не скрывался от следствия и находился в Белоруссии в личной поездке. Обвиняемый заявил об отсутствии умысла укрыться от следствия.

По данным следствия, Грибов и его сообщники организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для стажировки педагогов, на сумму свыше 54 млн рублей. Средства были похищены через фиктивную отчетную документацию и распределены между участниками. В рамках дела по ст. 159 УК РФ были задержаны и арестованы три фигуранта, включая Грибова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-замминистра просвещения России Виктор Грибов был задержан в аэропорту Москвы по подозрению в хищении 54 млн рублей из бюджета, которые были выделены на развитие профессионального образования, а на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.