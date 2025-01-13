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Мосгорсуд оставил бывшего замминистра просвещения Грибова в СИЗО
Мосгорсуд отказал в апелляции бывшего замминистра просвещения Грибова по делу о хищении 54 млн рублей
Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты и оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова, обвиняемого в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму свыше 54 млн рублей.
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова. Как сообщает ТАСС, судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты, оставив в силе постановление суда первой инстанции.
Защита Грибова просила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, указывая, что Грибов не скрывался от следствия и находился в Белоруссии в личной поездке. Обвиняемый заявил об отсутствии умысла укрыться от следствия.
По данным следствия, Грибов и его сообщники организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для стажировки педагогов, на сумму свыше 54 млн рублей. Средства были похищены через фиктивную отчетную документацию и распределены между участниками. В рамках дела по ст. 159 УК РФ были задержаны и арестованы три фигуранта, включая Грибова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-замминистра просвещения России Виктор Грибов был задержан в аэропорту Москвы по подозрению в хищении 54 млн рублей из бюджета, которые были выделены на развитие профессионального образования, а на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.