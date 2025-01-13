Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Грузинские депутаты подрались в Абу-Даби с оскорбившим их радикалом
Депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе подрались в ресторане отеля в Абу-Даби с оскорблявшим их грузинским радикалом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Группа парламентариев с семьями находится на отдыхе в ОАЭ. Сторонник радикальной оппозиции Лаша Габиташвили два дня подряд подходил к ним в ресторане отеля и называл «русскими рабами». Сначала депутаты делали ему замечания и просили успокоиться, но в итоге произошла драка.
Грузинские радикалы обещают, что будут преследовать представителей правящей партии повсюду.
Историк, общественный деятель Сосо Манджавидзе призвал власти Грузии использовать всю силу закона против радикалов, которые «жаждут государственного переворота, сводят счеты физически и морально, рушат экономику Грузии».
«Лояльность к преступникам является жестокостью по отношению к законопослушным гражданам», – отметил он.