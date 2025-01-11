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Минобороны: Штатные винтовки позволяют снайперам поражать цели сквозь стены
Снайперы Вооруженных сил России ликвидируют вражеские цели, используя уникальные винтовки и специальные технологии маскировки, сообщили в Минобороны.
Российские снайперы уничтожают особо важные цели и живую силу противника сквозь бронежилеты и стены, передает телеканал «Звезда».
Они поддерживают боевую работу штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений, используя винтовку «Опустошитель». Она оснащена патронами,которые способны пробить бронежилет и поразить цель через стену.
Telegram-канал Минобороны опубликовал видео боевой работы снайперов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север». Они играют ключевую роль в приграничных районах Курской области, выполняя различные боевые задачи.
Военнослужащие скрытно уничтожают важные цели и живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям.
Снайперы работают в парах, что позволяет им эффективно прикрывать друг друга. Они уделяют особое внимание маскировке, используя тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа. Это оборудование помогает скрыть звук и вспышку выстрела, что делает их действия менее заметными для противника.
Самой сложной частью их работы является ожидание. Порой приходится часами, а иногда сутками, наблюдать за целью, прежде чем выстрелить. Во время специальной военной операции (СВО) снайперы неоднократно демонстрировали свою универсальность, выполняя задачи свободных охотников, разведчиков и корректировщиков. Им удается останавливать продвижение как бронетехники, так и живой силы противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за прошедшую неделю освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское. В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников.