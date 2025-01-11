  • Новость часаПри атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
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    Польша стала ареной битвы между геями и христианами
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    Удар нанесен по микрорайону «95-й квартал» в Кривом Роге
    Власти США объяснили дефицит воды в гидрантах в Лос-Анджелесе
    Сбербанк предупредил о главных схемах мошенничества в 2025 году
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    29 комментариев
    11 января 2025, 10:10 • Новости дня

    Минобороны: Штатные винтовки позволяют снайперам поражать цели сквозь стены

    Tекст: Евгения Караваева

    Снайперы Вооруженных сил России ликвидируют вражеские цели, используя уникальные винтовки и специальные технологии маскировки, сообщили в Минобороны.

    Российские снайперы уничтожают особо важные цели и живую силу противника сквозь бронежилеты и стены, передает телеканал «Звезда».

    Они поддерживают боевую работу штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений, используя винтовку «Опустошитель». Она оснащена патронами,которые способны пробить бронежилет и поразить цель через стену.

    Telegram-канал Минобороны опубликовал видео боевой работы снайперов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север». Они играют ключевую роль в приграничных районах Курской области, выполняя различные боевые задачи.

    Военнослужащие скрытно уничтожают важные цели и живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям.

    Снайперы работают в парах, что позволяет им эффективно прикрывать друг друга. Они уделяют особое внимание маскировке, используя тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа. Это оборудование помогает скрыть звук и вспышку выстрела, что делает их действия менее заметными для противника.

    Самой сложной частью их работы является ожидание. Порой приходится часами, а иногда сутками, наблюдать за целью, прежде чем выстрелить. Во время специальной военной операции (СВО) снайперы неоднократно демонстрировали свою универсальность, выполняя задачи свободных охотников, разведчиков и корректировщиков. Им удается останавливать продвижение как бронетехники, так и живой силы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за прошедшую неделю освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское. В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников.

    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

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    10 января 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».

    По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

    В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

    В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

    Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

    Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

    Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

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    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

    «Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь», – сообщил руководитель региона в Telegram.

    Он уточнил, что в результате атаки БПЛА пожаров не было, здания получили незначительные повреждения. Подготовлен пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир.

    Проводится оценка нанесенного ущерба. «Будем оперативно ликвидировать последствия», – заверил Первышов.

    Напомним, ночью атакам БПЛА также подверглись Анапа и Воронеж.

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    10 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году

    Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году

    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    10 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

    Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

    «Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

    Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

    Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

    «Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

    «Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

    Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.

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    10 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Украина представила военную стратегию на 2025 год

    Умеров: Киев на встрече в формате «Рамштайн» представил военную стратегию на 2025 год

    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей. Министр также отметил важность асимметричного ответа «на попытки ВС России добиться превосходства», передает РИА «Новости».

    Умеров подчеркнул, что стратегия включает в себя четыре ключевых направления, которые должны помочь Украине в укреплении своей обороны и обеспечении безопасности на фоне продолжающегося конфликта. Он заявил, что данные меры необходимы для поддержания устойчивости и защиты территориальной целостности страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны в декабре 2024 года отметил успехи российских войск в освобождении 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, что подчеркивает важность представленных мер для Киева.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.

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    10 января 2025, 14:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Замостья, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков и Русского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Косицей, Кругленьким, Кубаткиным, Куриловкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Новеньким, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре машины пехоты, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и два миномета, отчитались в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно что ВСУ разбросали мины «Лепестки» и «Колокольчики» в Курской области.

    Накануне ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области.

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    11 января 2025, 07:56 • Новости дня
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    За ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу над российскими регионами силами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, 31 беспилотник сбит над акваторией Черного моря. По 16 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края. Еще 14 сбили над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью сбито четыре БПЛА, над Тамбовской области – два, над Курской областью и Крымом – по одному.

    Напомним, ранее сообщалось об атаках беспилотников на Анапу, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую области.

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    10 января 2025, 13:47 • Новости дня
    Войска России за неделю освободили три населенных пункта
    Войска России за неделю освободили три населенных пункта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, танковой, шести механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и теробороны. Отражены две контратаки противника.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 бронемашины.

    В то же время в результате решительных действий подразделений Южной группировки освобождено Курахово.

    Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорваны 16 попыток противника восстановить тактическое положение.

    На данном направлении ВСУ потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден пункт Надия.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и нацгвардии. Пресечены 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции.

    При этом прротивник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 бронемашин, в том числе польский бронетранспортер Rosomak, американскую Bradley, семь М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV. Уничтожены  46 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 производства стран НАТО, десять станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Даченское, сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригад нацгвардии и нацполиции Украины.

    Потери украинских формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре немецких Leopard, 40 бронемашин, в том числе три французских бронетранспортера VAB, шесть американских М113, бронетранспортер М1117, бронеавтомобили MaxxPro и HMMWV, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Противник при этом потерял более 1120 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, в том числе три американских MaxxPro, а также 26 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американскую М113, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    За неделю на линии боевого соприкосновения сдался в плен 91 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    11 января 2025, 01:42 • Новости дня
    Система оповещения в связи с работой ПВО запущена в Анапе
    Система оповещения в связи с работой ПВО запущена в Анапе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Анапе запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО, сообщила мэрия.

    Мэрия Анапы в Telegram призвала жителей не покидать помещения, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие. Также жителям Кубани указали на запрет съемки беспилотников и работы системы ПВО.

    На днях в станице Петровской на Кубани в результате падения обломков беспилотника были повреждены частный дом и газопровод. В четверг сообщалось, что девять украинских дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

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    11 января 2025, 04:19 • Новости дня
    Жители Анапы не пострадали в результате атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет, сообщила мэрия Анапы.

    «В Анапе пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении мэрии в Telegram.

    Указывается, что «в результате беспилотной атаки сработала городская система оповещения», прозвучали взрывы в результате работы средств ПВО. Предупреждение об опасности БПЛА остается в силе.

    Напомним, в Анапе была запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО.

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    11 января 2025, 00:37 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, подтвердив «неизменную поддержку Украины», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Президент разговаривал по телефону с президентом Зеленским несколько минут назад», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    По ее словам, Байден заявил о «неизменной поддержке Украины, которая оказывается на протяжении последних трех лет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Байдена не успела израсходовать 4 млрд долларов на поддержку Украины, эти средства перейдут в распоряжение команды следующего президента США Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января.

    Financial Times заявляла, что Трамп предлагает Украине мирное соглашение с Москвой без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России. Однако позднее издание заявило, что Трамп пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине.

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    11 января 2025, 00:26 • Новости дня
    США нарастили производство боеприпасов за время конфликта на Украине
    США нарастили производство боеприпасов за время конфликта на Украине
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    За время конфликта на Украине США увеличили производство боеприпасов и ракет: калибра 155-мм – в 2,8 раза, ракет ПВО – на 116%, боеприпасов для HIMARS – на 60%, сообщается в докладе Пентагона.

    Производство снарядов калибра 155-мм увеличилось на 178%, достигнув 40 тыс. в месяц (ранее – 14,4 тыс.). Производство ракет PAC-3 MSE для систем ПВО достигло среднего значения 48,6 в месяц (ранее – 21). Производство боеприпасов для РЗСО HIMARS увеличилось с пяти до восьми в месяц.

    Помимо этого, на 64% возросло производство стволов для гаубиц М777. Производство ракет GMLRS повысилось на 40%, ракет AIM-9X – на 18%, а противотанковых комплексов Javelin – на 14%, передает РИА «Новости».

    Замминистра обороны США Кэтлин Хикс отметила, что общий объем инвестиций в разработку и создание новых вооружений за последние четыре года превысил 1,2 трлн долларов. Она подчеркнула, что указанные инвестиции превышают любой четырехлетний период за время холодной войны, и что Пентагон активно занимается внедрением новых оперативных концепций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вложили миллиарды в развитие своего военно-промышленного комплекса благодаря конфликту на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что большая часть средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине, пойдет на развитие американского ВПК и «создание десятков тысяч могил» на украинской территории.

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