То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ
Большая часть Дзержинска зачищена от украинских войск
Большая часть Дзержинска в Донецкой Народной Республике освобождена от украинских военных, остаются небольшие группы противника.
Большая часть территории Дзержинска в Донецкой Народной Республике освобождена от Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В настоящее время продолжается зачистка оставшихся группировок ВСУ в городе.
Представители силовых структур подчеркнули, что украинская сторона понесла значительные потери в этом районе, которые исчисляются тысячами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новотроицкое в ДНР, освободили Гигант в ДНР, а также освободили Новый Труд в ДНР.