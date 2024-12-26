Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американское орудие М119.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты и нацгвардии Украины возле Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска ДНР. Отражены 11 контратак ВФУ.

Противник потерял более 490 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Малых Проходов и Волчанских Хуторов Харьковской области. ВСУ при этом потеряли более 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, двум бригадам теробороны ВСУ рядом с Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Ивановкой, Боровой Харьковской области, Торским и Тернами ДНР. Отражены пять контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщил Конашенков.

Потери противника при этом составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119, а также американские 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Захист» и «Квертус».

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных и бригады теробороны Украины поблизости от Времевки, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и американская 105-мм гаубица М119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Новый Труд в ДНР.

На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, ВС России освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.