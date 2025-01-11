В Петербурге водитель распылил газ в лицо пешеходу

В Петербурге возбудили дело после распыления газа водителем в лицо пешеходу

Tекст: Мария Иванова

Как уточняет ведомство, местная жительница обратилась в полицию Колпинского района с заявлением о том, что около дома №4 на Тверской улице неизвестный распылил газ в лицо ее мужа. Правоохранители установили, что это был водитель автомобиля Kia Rio, который скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости». Конфликт между водителем и пешеходом завершился тем, что водитель распылил газовый баллончик в лицо оппоненту, который успел разбить заднее стекло его автомобиля.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, по факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве.

Пострадавший получил ожог глаз и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

В полицию позднее обратился и водитель Kia Rio, который потребовал привлечь к ответственности своего оппонента за разбитое заднее стекло его иномарки. МВД сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ, ведется расследование.

Ранее в Подольске сотрудники ГАИ применили огнестрельное оружие для остановки автомобиля с затонированными стеклами, водитель которого попытался скрыться, а пассажир открыл огонь по полицейским.

До этого двое водителей набросились с дубинкой на нижегородского курьера прямо на оживленной дороге, и чтобы скрыться от агрессивных мужчин, молодому человеку пришлось распылить газовый баллончик.