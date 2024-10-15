Полицейские Подольска применили оружие для задержания нарушителя

Сотрудники ГАИ стреляли по колесам машины нарушителя в Подольске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила Волк в своем Telegram–канале, сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Подольску были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки нарушителя. Она рассказала, что инцидент начался с требования полицейских остановить автомобиль с затонированными передними стеклами. Водитель проигнорировал это требование и увеличил скорость, начав опасное маневрирование, что представляло угрозу для других участников дорожного движения.

Во время погони инспектор сделал предупредительный выстрел вверх, после чего один из пассажиров автомобиля открыл огонь в сторону полицейских из предмета, похожего на пистолет. В ответ сотрудники начали стрелять по колесам машины. В результате этих действий водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. В автомобиле находились шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. К счастью, никто не пострадал.

Водителю теперь предстоит ответить за свои действия по трем статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Против пассажира, стрелявшего в полицейских, возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

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