Полиция Москвы спасла детей во время перестрелки с подозреваемым в убийстве

Tекст: Денис Тельманов

«Вся суть произошла на детской площадке. Там слева были гражданские лица, которые могли попасть под ответный огонь. Мы их прикрыли, чтобы они прятались в подъездах, за дома», – приводит его слова ТАСС.



Отмечается, что Демин оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Для его задержания сотрудники применили табельное оружие.

Подозреваемый был ранен и прооперирован, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве был задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства, он получил ранение и был задержан в ходе отработки плана «Перехват».