Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.19 комментариев
Лавров усомнился в словах Макрона о деле Дурова
Глава МИД Сергей Лавров счел неубедительными заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии политики в деле Дурова.
Лавров заявил, что ему сложно поверить словам Макрона о том, что в деле основателя Telegram Павла Дурова нет политики. Об этом глава российского МИД заявил в интервью РБК.
«Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. Но в это очень трудно верится», – сказал Лавров. Он пояснил, что «та линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов – эта линия Западом уже давно проводится».
Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.
Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.