Греф назвал исчерпанной нынешнюю модель роста российской экономики

Tекст: Ольга Никитина

Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.

Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.

По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.

Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.