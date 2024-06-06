Греф и Костин спрогнозировали повышение ставки ЦБ

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Костина, он ожидал, что ставка в пятницу сохранится на прежнем уровне. Однако после заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в следующем году должна быть на уровне 4%, Костин понял, что ставка, вероятно, будет повышена, передает ТАСС.

В свою очередь Греф считает, что оснований для снижения ключевой ставки нет, наоборот, есть вероятность ее повышения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Банк России стоит перед сложным выбором по ставке.