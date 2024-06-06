Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Греф и Костин спрогнозировали повышение ставки ЦБ
Ключевая ставка ЦБ может быть повышена уже в эту пятницу, заявил глава ВТБ Андрей Костин телеканалу «Россия-1» в рамках ПМЭФ, его мнение разделяет глава Сбербанка Герман Греф.
По словам Костина, он ожидал, что ставка в пятницу сохранится на прежнем уровне. Однако после заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в следующем году должна быть на уровне 4%, Костин понял, что ставка, вероятно, будет повышена, передает ТАСС.
В свою очередь Греф считает, что оснований для снижения ключевой ставки нет, наоборот, есть вероятность ее повышения.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Банк России стоит перед сложным выбором по ставке.