Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Задержан предполагаемый исполнитель наемного убийства в Москве
Подозреваемый в убийстве мужчины в столице из огнестрельного оружия найден в одном из районов города, он получил ранение и был задержан, сообщили в прокуратуре.
В ходе отработки плана «Перехват» подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, началась перестрелка, он получил ранение, передает ТАСС.
Мужчину нашли, согласно предварительным данным, на улице Матвеевская, заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.
Также телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места, где проводилась операция по задержанию. В ролике, снятом с одной из квартир многоэтажного здания, запечатлены сотрудники полиции.
Между тем в ГСУ СК по Москве указали, что по делу об убийстве проведут несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую. В столичной прокуратуре пояснили, что на месте убийства найдено не менее шести гильз.
Напомним, в Москве киллер убил мужчину 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.