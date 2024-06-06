Задержан предполагаемый исполнитель наемного убийства в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе отработки плана «Перехват» подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, началась перестрелка, он получил ранение, передает ТАСС.

Мужчину нашли, согласно предварительным данным, на улице Матвеевская, заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

Также телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места, где проводилась операция по задержанию. В ролике, снятом с одной из квартир многоэтажного здания, запечатлены сотрудники полиции.

Между тем в ГСУ СК по Москве указали, что по делу об убийстве проведут несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую. В столичной прокуратуре пояснили, что на месте убийства найдено не менее шести гильз.

Напомним, в Москве киллер убил мужчину 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.