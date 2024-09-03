Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.



Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.

Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».

Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.