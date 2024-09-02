Зеленский: Атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

Tекст: Денис Тельманов

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это... Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.



Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

