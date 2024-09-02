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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня

    Зеленский: Атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это... Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Запад собрал порядка 50 стран под нацистскими знаменами в попытке развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

    По словам министра, Запад ведет такую политику, потому что Россия «слишком сильная и самостоятельная»,  передает ТАСС.

    «И надо что-то с этим делать, желательно развалить», – сказал Лавров о планах Запада насчет России, добавив, что для этого собрались 50 стран против РФ «под нацистскими знаменами».

    Ранее Лавров объяснил, что Украина упустила свои территории из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

    Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал, что сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом же бою в районе Крынок, услышав русскую речь.

    По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга  икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

    Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.

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    2 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    В России разработали специальный закрытый мессенджер для военных

    «Известия»: Российские специалисты разработали закрытый мессенджер для военных целей

    В России разработали специальный закрытый мессенджер для военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный закрытый мессенджер для военных целей был разработан в России, программа уже используется на поле боя и получила положительные отзывы, сообщила газета «Известия».

    Разработчиком мессенджера выступила добровольческая команда «Локтар». С помощью программы военные могут передавать сообщения, а также оповещать о текущей обстановке и делиться геоданными. Новый мессенджер не имеет серверов и единой базы данных, что является необходимым требованием в условиях боевого применения, считают разработчики.

    Представитель проекта рассказал «Известиям», что предусмотрена передача данных между устройствами через радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах.

    «Оно было включено в состав программно-аппаратных комплексов «Шорох» (смартфон-рация) и «Грань» (смартфон-рация с функцией анализа радиочастотной обстановки), но может быть установлено и на сторонние устройства», – отметил представитель компании-разработчика.

    По его словам, отдельной подготовки личного состава для «изучения продукта» не требуется.

    Разработчики отмечают, что спрос на мессенджер значительно вырос после задержания во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века.

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    2 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также удар пришелся по объектам энергетики и ОПК Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все указанные объекты были успешно поражены.

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    2 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар на территории предприятия, располагающегося в Киеве, возник после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По его словам, в Шевченковском районе произошел пожар на территории одного из предприятий, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство тем, что западные партнеры до сих пор не передали Киеву все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.

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    2 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронемашина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки  «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны возле Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 110 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны у Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсона.

    Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    2 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские боевики хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала местная жительница военным следователям СК.

    «Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», – сказала женщина, передает РИА «Новости».

    По словам местной жительницы, боевики подогнали БТР, чтобы погрузить людей и отвезти на Украину.

    Женщина добавила, что военные ВСУ не объясняли людям, как они потом смогут вернуться в Россию.

    Однако боевики затем изменили планы, в ходе разговора по рации они были взволнованы и чем-то напуганы. Вместо местных жителей в БТР начали грузить раненных украинских военных. Гражданских посадили в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    2 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    После обстрела ВСУ Белгородского района загорелись два дома и четыре автомобиля

    Tекст: Вера Басилая

    Прямое попадание снарядов ВСУ в социальный и коммерческий объекты зафиксировано в Белгороде, после обстрела загорелись два дома и четыре автомобиля, сообщили в мэрии города.

    В сообщении администрации говорится, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. После обстрела ВСУ в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, кроме того, в Белгороде есть прямые попадания по объектам, передает ТАСС.

    Ранее при обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек.

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    2 сентября 2024, 09:40 • Новости дня
    Журналист британской Independent незаконно побывал в Курской области

    Журналист британской газеты Independent незаконно побывал в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал в Курской области России, опубликовав соответствующий материал на сайте издания.

    Как отмечается в материале Independent, журналист издания и «другие журналисты» в сопровождении солдат ВСУ побывали в Судже и населенных пунктах, расположенных примерно в 20 километрах от города. Газета опубликовала фото, сделанные Крушельницким области в ходе незаконного проникновения на территорию России в Курской, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.

    Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.

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    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

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    2 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    МИД: США указано на недопустимость участия наемников в атаках на Россию

    МИД: США указано на недопустимость участия американских наемников в атаках Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Россия по разным линиям на постоянной основе указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на российскую территорию, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, Россия по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся, указывает на недопустимость участия наемников США в атаках на российскую территорию, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

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    2 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

    Рогов: Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, продвижение ВС России севернее Работино продолжается.

    «На этом участке противник выбит из очередного опорного пункта, он вынужден пятиться назад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Ранее Рогов сообщил, что российские штурмовики захватили пятерых военных ВСУ на Ореховском направлении.

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    2 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более 30 ВСУ уничтожены в Сумском области ракетным ударом, сообщили в Минобороны России.

    Там рассказали, что в результате разведки российских войск были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что в результате ракетного удара было подтверждено уничтожение трех пусковых установок РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающей машины, трех автомобилей сопровождения и более 30 украинских националистов.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    2 сентября 2024, 05:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в Киеве, в Борисполе, а также в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

    СМИ сообщили, что в Борисполе прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги в Киевской области. Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове в третий раз за четыре часа на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Полтаве и Харькове прогремели взрывы.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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