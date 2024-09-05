Путин опроверг информацию о встрече с Дуровым в Баку

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы с ним контакты никогда не поддерживали, зачем нам встречаться в Баку? Я даже не знал, что он там находится», – передает ТАСС слова Путина в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства подчеркнул, что никогда не отказывается от встреч с бизнесом в различных форматах.

Российский лидер, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он заявил также, что знает о претензиях многих стран к основателю Telegram Павлу Дурову. «У нас к нему каких-то претензий не было, никаких, но я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам», – сказал российский лидер.