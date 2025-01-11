Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Казани и Нижнекамске

Tекст: Мария Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Казани с 15.05 мск и в аэропорту Нижнекамска с 16.30. Данная мера принята Росавиацией для обеспечения безопасности полетов всех гражданских воздушных судов, передает РИА «Новости».

В сообщении Росавиации указывается, что ограничения носят временный характер, однако точные сроки их отмены не уточняются. Представители аэропортов настоятельно рекомендуют пассажирам заранее уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний или на сайтах соответствующих аэропортов.

Ранее в субботу авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных Росавиацией для обеспечения безопасности полетов.

А утром сообщалось, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности.