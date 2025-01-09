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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    12 комментариев
    9 января 2025, 21:54 • Новости дня

    Конфликт на Украине позволил США вложить 70 млрд долларов в свой ВПК

    Tекст: Евгения Караваева

    США вложили миллиарды в развитие своего военно-промышленного комплекса (ВПК) благодаря конфликту на Украине, заявил министр обороны Ллойд Остин.

    Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 млрд долларов в развитие своего военно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на американского министра обороны Ллойда Остина.

    «Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», – заявил Остин. Эти средства  направлены как на производство оружия для собственных нужд США, так и для поставок Украине.

    Россия неоднократно критиковала поставки вооружений Киеву, утверждая, что это препятствует мирному урегулированию. В Кремле считают, что вовлечение стран НАТО в конфликт является опасной практикой, которая не способствует переговорам, а только усугубляет ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, смена министра обороны США может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины. Тем временем, глава минобороны Украины Рустем Умеров и его американский коллега Ллойд Остин обсудили подготовку к заседанию на авиабазе Рамштайн в Германии, где будут утверждены «дорожные карты» по восьми направлениям военной помощи Украине до 2027 года.

    9 января 2025, 00:22 • Новости дня
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

    Режиссер Кеосаян пережил клиническую смерть и оказался в коме из-за проблем с сердцем

    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский режиссер Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем.

    Об этом сообщила супруга режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она отметила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Симоньян подчеркнула, что у мужа давно были серьезные проблемы с сердцем.

    «До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», – поделилась Симоньян.

    Она также рассказала, что в такой ситуации особенно тяжело матери Кеосаяна, которая два года назад потеряла старшего сына. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», – обратилась Симоньян к поклонникам режиссера.

    Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.

    В 2022 году Симоньян сообщила, что они с Кеосаяном решили официально оформить отношения в ответ на введенные против них западные санкции. Супруги воспитывают троих детей.

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    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

    Коментарии (36)
    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    9 января 2025, 11:59 • Новости дня
    Бодипозитивная 27-летняя блогерша Killadamente умерла во время семейного ужина
    Бодипозитивная 27-летняя блогерша Killadamente умерла во время семейного ужина
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бодипозитивная американская блогерша Кэрол Акоста, известная как Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет во время семейного ужина в ресторане. Она, предположительно, подавилась едой, сообщило издание The New York Post.

    Издание пишет, что причиной смерти стало удушье едой, которое произошло во время семейного ужина в ресторане. Официальное подтверждение причины смерти пока не поступило, передает РИА «Новости».

    Акоста имела значительную популярность в социальных сетях, насчитывая свыше 6,7 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Она активно занималась продвижением идей бодипозитива.

    У инфлюенсера остались две маленькие дочери.

    Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новые американские стандарты красоты не приветствуют эстетику и являются странными образцами для подражания.

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    9 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Жену Асада обвинили в связях с британской разведкой

    Sky News Arabia: Асма Асад подозревается в сотрудничестве с британскими спецслужбами

    Жену Асада обвинили в связях с британской разведкой
    @ Abd Rabbo Ammar/ABACA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма Асад могла быть связана с британской разведкой, получив работу в JPMorgan Bank в Лондоне с помощью офицера разведки Элизы Буллер, как сообщают секретные документы.

    Журналист Низар Найуф опубликовал секретные документы сирийских спецслужб, в которых говорится, что Асма Асад могла сотрудничать с британской разведкой. Как сообщает Ura.ru, документы раскрывают детали ее связей с офицером Элизой Буллер из британской разведки, которая якобы помогла Асме получить работу в американском JPMorgan Bank в Лондоне.

    Согласно данным, опубликованным Sky News Arabia, в документах содержатся детали сделки Асмы Аль-Асад с британской разведкой. Эти сведения вызвали подозрения еще до ее замужества, так как отец Башара Асада Хафез Асад был против их брака. Он поручил сирийским спецслужбам собирать информацию о ее окружении. На одном из приемов, организованных ее отцом, присутствовали и агенты британской разведки.

    Ранее сообщалось, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи арабских СМИ о разводе Асада.

    Между тем сообщалось, что у Асмы Асад диагностировали рецидив острого миелоидного лейкоза, а ее шансы на выживание врачи оценивают как 50 на 50.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня
    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: Совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы Корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

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    9 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный Владимир Вольский сообщил, что большинство заключенных украинских исправительных учреждений отправлены на фронт без учета статьи осуждения.

    Большинство заключенных из украинских исправительных учреждений отправлены на фронт, сообщил пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ Владимир Вольский, передает ТАСС. Он отметил, что в колониях осталось очень мало людей, так как всех забирают на войну. Вольский утверждает, что статья, по которой осужден человек, не имеет значения.

    По словам Вольского, людям увеличивают сроки заключения, чтобы легче было их отправлять на фронт. Он подчеркнул, что сам подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии, и это была его шестая судимость. Вольский добровольно сдался российским штурмовикам в окрестностях Великой Новоселки в конце декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, что было подтверждено пленными. Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии.

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    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

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    9 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей

    Экономист предложил россиянам вложить 1 млн рублей в депозиты и акции

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.

    По его словам, наиболее простой способ – положить деньги на вклад под 21–23% годовых в надежном банке, передает «Газета.Ru».

    «Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210–230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы», – подчеркнул Разуваев.

    Экономист также предложил рассмотреть более диверсифицированный подход: половину суммы хранить на депозите, а остальные деньги разделить между вложениями в золото и акции крупных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Positive Technologies или Сбербанк. Он подчеркнул, что при благоприятной рыночной ситуации доходность от акций может достигать 30–40% в год.

    Разуваев отметил, что выбор стратегии зависит от аппетита к риску: более консервативные инвесторы могут выбрать депозиты, а те, кто не боится рисковать, могут попробовать торговлю на фондовом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.

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    9 января 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому шесть месяцев на завершение войны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».

    Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.

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    9 января 2025, 09:09 • Новости дня
    США лишились мест в руководящих органах WADA

    США лишились мест в исполкоме WADA из-за отказа выплатить взнос за 2024 год

    США лишились мест в руководящих органах WADA
    @ REUTERS/Christinne Muschi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США были лишены права занимать места в структурах управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа выплатить взнос в 3,6 млн долларов.

    Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение не выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Как пишет ТАСС, это связано с недовольством США ситуацией вокруг допинг-проб китайских пловцов.

    В результате отказа от выплаты США лишились права занимать места в исполнительном комитете и совете учредителей WADA. Глава WADA Витольд Банька ранее предупреждал, что несвоевременная оплата взноса приведет к потере этих позиций.

    Антидопинговое агентство США (USADA) выразило полную поддержку решению об удержании выплаты. В USADA отметили, что WADA не выполнила несколько важных требований, в том числе независимую проверку своей деятельности. По мнению агентства, WADA не смогло обеспечить соблюдение правил, защищающих честность соревнований и права спортсменов. В связи с этим они считают, что в агентстве должны произойти значительные реформы.

    Тем не менее отказ от выплаты взноса не повлияет на участие американских спортсменов в международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Российская Федерация оказались на первом и втором местах соответственно среди стран, которые не выплатили взносы Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство в раздробленности глобального антидопингового движения, что, по его мнению, подрывает доверие спортсменов и общественности.

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    9 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси

    Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «президентских функций» из нового офиса в Тбилиси

    Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила новый офис в Тбилиси, откуда она намерена продолжать выполнять «президентские функции».

    Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о продолжении выполнения своих «президентских функций» из нового офиса, который был представлен на брифинге в Тбилиси. Она отметила, что это место является продолжением дворца Орбелиани и несет его дух, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что считает себя президентом и будет продолжать выполнять свои обязанности. Основной задачей, по ее мнению, является выход страны из глубокого кризиса, для чего необходимо назначить повторные парламентские выборы. В ближайшие дни она планирует встречи с населением Грузии, в том числе поездку в город Зугдиди на западе страны.

    Новый офис Зурабишвили расположен в центре Тбилиси на улице Човелидзе. На брифинге за ее спиной находились флаги Грузии, Евросоюза и президентский штандарт.

    Ранее Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Института Маккейна.

    Между тем ее лишили госохраны за нарушение Конституции Грузии.

    Напомним, новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили.

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