Meta убрала тампоны для небинарных персон из мужских туалетов в офисах

Tекст: Ольга Иванова

Компания Meta*, как сообщает The New York Times, распорядилась убрать тампоны из мужских туалетов в своих офисах. Эти средства гигиены предназначались для небинарных персон и трансгендеров.

Некоторые сотрудники выразили недовольство данным решением, заявив, что им «стыдно работать в Meta». В то же время, часть коллектива восприняла изменения положительно, поддержав руководство компании.

Кроме того, Meta удалила соответствующие «темы» в своем мессенджере, которые позволяли пользователям менять цвет и фон приложения. Это также вызвало разногласия среди сотрудников и пользователей.

В субботу глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Марк Цукерберг «переобувается» в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США и рассказывает о «либеральной диктатуре» в США.