Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
Meta убрала тампоны из мужских туалетов в офисах
Meta убрала тампоны для небинарных персон из мужских туалетов в офисах
Корпорация Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*, признана экстремистской и запрещена в России) приняла решение убрать тампоны для небинарных персон и трансгендеров (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) из мужских туалетов своих офисов, что вызвало противоречивую реакцию среди сотрудников компании.
Компания Meta*, как сообщает The New York Times, распорядилась убрать тампоны из мужских туалетов в своих офисах. Эти средства гигиены предназначались для небинарных персон и трансгендеров.
Некоторые сотрудники выразили недовольство данным решением, заявив, что им «стыдно работать в Meta». В то же время, часть коллектива восприняла изменения положительно, поддержав руководство компании.
Кроме того, Meta удалила соответствующие «темы» в своем мессенджере, которые позволяли пользователям менять цвет и фон приложения. Это также вызвало разногласия среди сотрудников и пользователей.
В субботу глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Марк Цукерберг «переобувается» в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США и рассказывает о «либеральной диктатуре» в США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ