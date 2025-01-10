Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.11 комментариев
Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.11 комментариев
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Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.
В своем видеообращении Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».
Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.
Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.
Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.
Большинство заключенных из украинских исправительных учреждений отправлены на фронт, сообщил пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ Владимир Вольский, передает ТАСС. Он отметил, что в колониях осталось очень мало людей, так как всех забирают на войну. Вольский утверждает, что статья, по которой осужден человек, не имеет значения.
По словам Вольского, людям увеличивают сроки заключения, чтобы легче было их отправлять на фронт. Он подчеркнул, что сам подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии, и это была его шестая судимость. Вольский добровольно сдался российским штурмовикам в окрестностях Великой Новоселки в конце декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, что было подтверждено пленными. Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии.
Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.
Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.
По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».
Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.
Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.
Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины
В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».
Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.
Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.
В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.
«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.
Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.
Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.
Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в конфликте на Украине
По его словам, Россия действительно имеет определенные преимущества, но «не полностью доминирует», передает ТАСС.
Это заявление Остин сделал на фоне подготовки к 25-му заседанию группы западных стран, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии для координации поставок вооружений Украине.
Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться увеличение и ускорение поставок военной помощи Украине в ответ на текущие вызовы.
Остин подчеркнул, что западные страны продолжают поддерживать Украину и планируют усилить свою помощь, несмотря на признание определенных преимуществ России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ из-за значительных территориальных потерь и неудачных контратак на Украине.
Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.
Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.
Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.
Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.
Politico: Смена главы Пентагона может нарушить координацию поставок оружия Украине
Согласно информации, опубликованной в газете Politico, смена главы Пентагона в этом месяце может существенно повлиять на деятельность группы западных стран, занимающейся координацией поставок вооружений Украине. Это связано с тем, что нынешний министр обороны Ллойд Остин, находящийся в Германии на своей последней встрече с союзниками, покинет пост в ближайшее время, передает ТАСС.
Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль. Это вызывает обеспокоенность на Западе на фоне скептицизма новой администрации избранного президента США Дональда Трампа и новых ультраправых европейских правительств в отношении оказания помощи Украине.
Между тем представители НАТО, чьи слова передает издание, полагают, что группа сможет продолжать свою работу в иной форме, даже без Остина. Британия и Германия рассматриваются как потенциальные лидеры в новой структуре. Однако европейские страны пока намерены дождаться, какое место займет новый министр обороны США в этой координации.
На 9 января запланировано 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
Ранее Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.
Также сообщалось, что до своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.
Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.
Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.
По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».
Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.
Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о повреждении обломками БПЛА частного дома
В станице Петровской Славянского района Краснодарского края частный дом был поврежден из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, следует из сообщения в Telegram-канале Кондратьева. По его словам, обломки дрона повредили подводящий газопровод, кровлю и выбили окна.
Губернатор поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать помощь жителям станицы в восстановлении поврежденного имущества. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы для устранения последствий инцидента.
Ранее российская противовоздушная оборона уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем.
Также сообщалось, что девять украинских дронов было уничтожено над Краснодарским краем.
Генштаб Украины назвал обстановку на линии фронта сложной для ВСУ
Генеральный штаб вооруженных сил Украины назвал обстановку на линии боевого соприкосновения сложной для ВСУ, сообщает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВСУ подтвердил перевод специалистов ПВО в пехотные подразделения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.