Новые взрывы прогремели в Херсоне

Tекст: Дарья Григоренко

Информация о взрывах была опубликована в Telegram-канале телеканала «24 канал», где отмечалось: «В Херсоне слышны взрывы», передает РИА «Новости».

На данный момент официальная информация о происшествии отсутствует.

Ранее в среду украинский телеканал«Общественное» уже сообщал о взрывах, которые произошли в Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

По данным официального ресурса для оповещения населения, спустя около получаса после происшествия воздушная тревога была отменена почти на всей территории Украины. В то же время, в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать, пишет ТАСС.

Накануне в Херсоне прогремела новая серия взрывов, что стало уже третьим случаем за день. Кроме того, в понедельник взрывы произошли в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.