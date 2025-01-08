В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Новые взрывы прогремели в Херсоне
В Херсоне, подконтрольном ВСУ, вновь произошли взрывы, сообщили местные СМИ.
Информация о взрывах была опубликована в Telegram-канале телеканала «24 канал», где отмечалось: «В Херсоне слышны взрывы», передает РИА «Новости».
На данный момент официальная информация о происшествии отсутствует.
Ранее в среду украинский телеканал«Общественное» уже сообщал о взрывах, которые произошли в Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
По данным официального ресурса для оповещения населения, спустя около получаса после происшествия воздушная тревога была отменена почти на всей территории Украины. В то же время, в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать, пишет ТАСС.
Накануне в Херсоне прогремела новая серия взрывов, что стало уже третьим случаем за день. Кроме того, в понедельник взрывы произошли в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.