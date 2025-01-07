В Херсоне прогремела серия взрывов

Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО

Пресс-секретарь президента Белоруссии Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Эйсмонт в интервью РБК отметила, что Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО. Она подчеркнула, что извинения не были внесены «по той простой причине, что извиняться нам не за что». Эти слова стали ответом на заявление Зеленского, который утверждал, что Лукашенко извинился в телефонном разговоре в начале боевых действий.

Эйсмонт пояснила, что руководители государства действительно разговаривали по телефону в первые дни конфликта благодаря младшему сыну Лукашенко, Николаю, у которого был личный контакт Зеленского. Пресс-секретарь добавила: «Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, и именно Зеленскому придется отвечать за последствия».

«Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Белоруссии и затем Стамбул», – уточнила она.

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявил, что на первый или второй день СВО Лукашенко принес ему извинения. По словам Зеленского, он извинялся за то, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены российские ракеты, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью Зеленского как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».