То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
В Херсоне прогремела серия взрывов
В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
Во вторник в Херсоне прогремела новая серия взрывов, что стало уже третьим случаем за день, сообщают украинские СМИ.
Новая серия взрывов в Херсоне произошла во вторник, это уже третий случай взрывов за день в этом городе, находящемся под контролем ВСУ, передает РИА «Новости».
«В Херсоне снова слышны взрывы», – отмечается в сообщении СМИ.
Несмотря на произошедшее, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.
Накануне взрывы произошли в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.