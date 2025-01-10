В Киевской области в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу

Tекст: Александра Юдина

В Киевской области в очередной раз была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

Это пятый случай с начала суток, когда сирены предупреждают жителей о возможной угрозе. Последнее предупреждение было отменено всего 40 минут назад, но вскоре вновь послышался сигнал тревоги.

Помимо этого, дважды за день воздушная тревога была объявлена и в столице Украины.

Напомним, в ночь на пятницу уже сообщалось о взрывах в Киеве. Также ранним утром Киеве и Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, в украинской столице произошли взрывы.