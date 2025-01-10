Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство заключенных из украинских исправительных учреждений отправлены на фронт, сообщил пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ Владимир Вольский, передает ТАСС. Он отметил, что в колониях осталось очень мало людей, так как всех забирают на войну. Вольский утверждает, что статья, по которой осужден человек, не имеет значения.

По словам Вольского, людям увеличивают сроки заключения, чтобы легче было их отправлять на фронт. Он подчеркнул, что сам подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии, и это была его шестая судимость. Вольский добровольно сдался российским штурмовикам в окрестностях Великой Новоселки в конце декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, что было подтверждено пленными. Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии.