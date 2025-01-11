Загрязнения мазутом обнаружили в Ялте, Керчи и Евпатории

Tекст: Евгения Караваева

Загрязнения мазутом обнаружены в водах и на побережьях нескольких крымских городов, таких как Керчь, Евпатория и Ялта, сообщает МЧС России. В общей сложности загрязнены шесть муниципалитетов на общей протяженности 16,28 км, включая Сакский, Черноморский, Ленинский районы и остров Тузла.

Ведомство усиливает меры для ликвидации разлива нефтепродуктов. Для мониторинга и ликвидации последствий разлива задействованы 19 морских судов и авиация. Количество мониторинговых групп было увеличено в два раза и достигло 178. На местах происшествия работают 734 специалиста, использующих более 134 единиц техники, чтобы полностью очистить загрязненные участки.

МЧС продолжает активно следить за ситуацией, предпринимая все необходимые меры для устранения последствий и предотвращения дальнейших загрязнений. Власти подчеркивают, что все задействованные силы работают в круглосуточном режиме для скорейшего восстановления экологического состояния региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море было собрано почти 40 тонн нефтепродуктов после аварии с танкерами. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. В Крыму, по последним данным, было зафиксировано масштабное загрязнение побережья нефтью на участке около 15 километров.