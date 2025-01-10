Суд приступил к слушанию дела обвиняемых в терроризме украинских пилотов

В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград

Сенатор Климов: Претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Гитанаса Науседы о Калининграде – это очередной рецидив русофобии литовских деятелей. Впрочем, у подобного рода выступлений могут быть очень тяжелые для Вильнюса правовые последствия», – отметил сенатор Андрей Климов.

Он напомнил о переговорах между Россией и Литвой в начале 2000-х годов. Тогда балтийская республика стремилась стать членом НАТО и ЕС, однако препятствием к этому для нее был как раз вопрос Калининградской области. В результате Москва и Вильнюс пришли к соглашению. «Российская сторона давала согласие на вступление Литвы в Североатлантический альянс и затем в Евросоюз, а та в обмен гарантировала транзит пассажиров и грузов в эксклав», – уточнил парламентарий.

Таким образом, с подписанием соответствующих документов должен был быть положен конец территориальным разногласиям и любым претензиям Вильнюса, добавил Климов. «Литву приняли в НАТО именно потому, что она благодаря соглашениям с Москвой продемонстрировала урегулирование ситуации», – указал спикер.

Однако, заметил сенатор, Вильнюс сначала стал нарушать условия и пытался перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь в повестке появились и территориальные претензии, что ставит под вопрос жизнеспособность прошлых договоренностей. «Президент должен быть отцом нации. А Науседу трудно назвать таковым. Он скорее губитель своего народа и остатков того, что когда-то было Литовской Советской Социалистической Республикой», – подчеркнул парламентарий.

Он предостерегает власти Литвы: «Любые попытки реализовать претензии закончатся очень плохо для всех, кто этим займется». «На этом фоне литовскому народу стоило бы задуматься, отвечает ли национальным интересам поведение такого рода деятелей, как Науседа», – заключил Климов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области. «Что будет дальше? Сожжение книг? Решение России переименовать музей, посвященный Кристионасу Донелайтису, классику литовской литературы, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю», – написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

«Хотя древние жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно ушли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» – высказался он.

Музей литовского поэта XVIII века в поселке Чистые Пруды Нестеровского района по рекомендации правительства региона был переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей.

Стоит отметить: литовские националисты считают, что Калининградская область должна принадлежать Литве. В республике создана целая отрасль исторической мифологии о «Малой Литве», которая якобы была незаконно отторгнута, но когда-нибудь вернется в состав своей «матери».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как укрепляется Калининградская область, отделенная от остальной России не только границами, но и санкциями враждебных государств.