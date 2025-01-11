Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
В Сухуме три человека стали жерствами перестрелки в кафе «Бисквит»
В Сухуме в кафе «Бисквит» произошла перестрелка, в результате которой три человека скончались, один из преступников скрылся с места происшествия.
В Сухуме в кафе «Бисквит» 11 января в 14.00 произошла перестрелка между посетителями, ее жертвами стали три человека сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
По предварительной информации, трое граждан с огнестрельными ранениями были направлены в Центральную районную больницу, но они скончались, констатировали в минздраве республики. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Одному из стрелявших удалось скрыться.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ЧП. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты, занимающиеся сбором доказательств и анализом ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений. В результате обыска дома у открывшего стрельбу депутата Адгура Харазии обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества с электродетонаторами.