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В Абхазии у открывшего стрельбу депутата Харазии обнаружили арсенал оружия
В результате обыска у депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, который открыл стрельбу, обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества с электродетонаторами.
В результате обыска, проведенного 30 декабря в домовладении депутата народного собрания Абхазии Харазия Адгура Рафетовича, обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Обыск осуществили сотрудники Следственного управления на основании постановления Сухумского городского суда и согласия парламента республики. Дом депутата находится в с. Багмаран Гулрыпшского района.
Экспертно-криминалистический центр МВД проведет исследования по изъятым предметам. Это позволит определить происхождение и возможное использование оружия и боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Абхазии лишил неприкосновенности депутата Адгура Харазию, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.