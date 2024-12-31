  • Новость часаВ Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений
    Освобожденный из плена ВСУ военный: Эмоции переполняют (видео)
    Медведев: Прогноз о «партии чушпанов» в России сбылся
    Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к России
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    Путин поздравил лидеров трех стран НАТО с Новым годом
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Экс-министра обороны Армении освободили в Москве
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 11:16 • Новости дня

    В Абхазии у открывшего стрельбу депутата Харазии обнаружили арсенал оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате обыска у депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, который открыл стрельбу, обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества с электродетонаторами.

    В результате обыска, проведенного 30 декабря в домовладении депутата народного собрания Абхазии Харазия Адгура Рафетовича, обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

    Обыск осуществили сотрудники Следственного управления на основании постановления Сухумского городского суда и согласия парламента республики. Дом депутата находится в с. Багмаран Гулрыпшского района.

    Экспертно-криминалистический центр МВД проведет исследования по изъятым предметам. Это позволит определить происхождение и возможное использование оружия и боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Абхазии лишил неприкосновенности депутата Адгура Харазию, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

    30 декабря 2024, 14:59 • Новости дня
    Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся

    Медведев рассказал о сбывшихся «нереальных» прогнозах на 2024 год

    Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что все его «нереальные» прогнозы прошлого года реализовались, и призвал следить за событиями 2025 года.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил события текущего года с прогнозами, которые он саркастически сделал в конце 2023 года. Медведев отметил, что, несмотря на их кажущуюся нереальность, все они сбылись. В частности, он упомянул о создании в России «партии пацанов» и «партии чушпанов», которая стала популярной благодаря сериалу, вышедшему в прошлом году.

    По его словам, «правильные пацаны держат слово и помогают своим», в том время как «гнилые чушпаны гадят по закоулкам»: «то банкомат подожгут, то бутылку бросят». «Нет и не будет им пощады», – добавил Медведев.

    Среди других сбывшихся прогнозов Медведев указал на расхищение выделенного Киеву американского кредита. Медведев отметил, что деньги были разворованы, упомянув Хантера Байдена и его проблемы с законом. Кроме того, он заявил о роспуске обычных полицейских формирований в ЕС и передаче их функций новым силам, включая немецкие и укробандеровские подразделения.

    Медведев также шутливо указал на «победу» Дональда Трампа на выборах и «оживление» инопланетян в США. Он иронично заметил о захвате власти Годзиллой в Японии, отмечая, что разрушительные события в стране могут указывать на это. Медведев призвал продолжать наблюдать за «абсолютно нереальными» прогнозами на 2025 год, считая их возможными.

    Ранее Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США

    Захарова объяснила полет спецборта из России очередной ротацией дипломатов

    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что полет спецборта в США связан с плановой ротацией российских дипломатов, осуществленной в конце декабря.

    По ее словам, этот полет был частью плановой ротации российских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях появились сообщения, что российский спецборт провел в США два дня. Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после небольшого перерыва, в Вашингтон.

    Последний этап полета состоялся 28 декабря, когда самолет вернулся из Вашингтона в Нью-Йорк и оттуда направился обратно в Москву. Захарова подтвердила, что эти перемещения являются стандартной процедурой для обновления состава дипломатического представительства России в США.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

    Также традиционно Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поздравил представителей стран БРИКС, включая лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Среди адресатов также главы стран Глобального Юга и Востока, а также большинство лидеров СНГ и Южной Осетии.

    Из стран НАТО поздравления получили Орбан, Эрдоган и Фицо. Последний не был включен в изначально объявленный список, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поздравление ему также было отправлено. «Фицо тоже поздравил», – сказал он, передает ТАСС.

    Среди получателей поздравлений также Папа Римский Франциск и ряд бывших иностранных лидеров. В список вошли экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро из Кубы и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

    Ранее Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Коментарии (5)
    30 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России

    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России для переброски войск

    Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила ироничное недоумение по поводу планов Польши построить к 2025 году дорогу для быстрой переброски войск к границе с Калининградской областью.

    Захарова прокомментировала эти планы в своем Telegram-канале вопросом: «Пить уже начали, что ли?»

    Это заявление Захаровой явилось реакцией на информацию, опубликованную британской газетой Financial Times, которая ссылается на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка, который заявил, что Польша планирует начать строительство дороги к Калининградской области России в 2025 году.

    По словам Душчыка, данная дорога позволит польским войскам быстро перемещаться в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты, которую ведет оборонный концерн PGZ совместно с авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.


    Коментарии (21)
    30 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Экс-министра обороны Армении освободили в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, задержанного в центре Москвы, отпустили из полиции, несмотря на международный розыск.

    Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания, сообщает РБК. По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря, однако вскоре освобожден.

    На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. На него возложены обвинения в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем не менее, в Москве его отпустили без последствий.

    Ранее Карапетян был арестован в Москве по международному розыску.

    Коментарии (6)
    30 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    @ mil.am

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был арестован в Москве по международному розыску, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, Карапетян был задержан в Москве по запросу армянских властей. Аршак Карапетян находился в международном розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса, передает ТАСС.

    В Министерстве внутренних дел Армении подтвердили задержание, а позже сообщили об освобождении Карапетяна. Пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян уточнил, что экс-министр находится в международном розыске по обвинениям в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью, пишет РБК.

    Карапетян, которому сейчас 57 лет, получил образование в Калининградском высшем военно-морском училище, а также в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В его биографии значится служба в качестве советника армянского премьер-министра Никола Пашиняна и кратковременное назначение на должность министра обороны в 2021 году.

    Причиной его отставки стало заявление премьер-министра Пашиняна о том, что Карапетян либо не знал, либо не сообщил о вторжении азербайджанских войск в Армению. После отставки Карапетян возглавил оппозиционное движение «Всеармянский фронт», которое рассматривает Россию как главного стратегического союзника Армении.

    Ранее в Москве задержан 74-летний американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, разыскиваемый Интерполом по запросу Панамы за мошенничество и уклонение от налогов.

    Коментарии (3)
    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 5,2 млрд руб в 2025 году

    Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 2025 году на 5,2 млрд руб

    Tекст: Ольга Иванова

    Финансовая помощь России Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей и будет направлена на социально-экономическое развитие республики и софинансирование зарплат бюджетников.

    Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что большая часть этих средств будет выделена на социально-экономическое развитие республики.

    Средства пойдут на поддержку различных социальных и экономических проектов, включая софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. Делба подчеркнул, что данная помощь играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития региона, а также в поддержании жизненного уровня населения.

    По словам Делбы, российская поддержка является основой для реализации намеченных планов социального и экономического развития Абхазии в ближайшем будущем. Он выразил уверенность в том, что эти средства будут эффективно использованы для достижения поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что власти республики обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике, поскольку финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

    Коментарии (37)
    30 декабря 2024, 17:47 • Новости дня
    Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до конца апреля 2025 года
    Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до конца апреля 2025 года
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.

    Иностранные граждане, находящиеся на территории России незаконно, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение либо покинуть страну. Как передает РИА «Новости», это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что право на добровольный выезд или легализацию предоставляется в период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

    Особое внимание уделяется тому, что депортация не будет применяться к тем иностранцам, которые заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Однако данная мера не распространяется на иностранных граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Таким образом, для таких лиц предусмотрены особые условия, и они не смогут воспользоваться возможностью легализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачисление детей мигрантов в российские школы без сдачи теста на знание русского языка, который можно будет бесплатно пройти в государственных учреждениях.

    Коментарии (16)
    30 декабря 2024, 18:01 • Новости дня
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    @ Sean Simmers/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен» в ограблении США, комментируя пост о выделении 2,5 млрд долларов Украине.

    Маск прокомментировал выделение США 2,5 млрд долларов Украине Он отреагировал на публикацию пользователя в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), который заявил, что Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен», передает РИА «Новости».

    «Чемпион всех времен», – написал Маск, отмечая свою точку зрения на ситуацию.

    Напомним, в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.

    Коментарии (13)
    30 декабря 2024, 20:40 • Новости дня
    Освобожденные из плена военные позвонили своим семьям
    Освобожденные из плена военные позвонили своим семьям
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и пресс-служба Минобороны показали видеокадры с освобожденными из плена ВСУ российскими военнослужащими.

    Москалькова на кадрах лично общается с освобожденными военнослужащими, а также поздравляет их с наступающим Новым годом.

    Кроме того, Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры, как российские военнослужащие позвонили своим родным после возвращения.

    На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока еще не верит, что вернулся.

    Напомним, полторы сотни российских военных были возвращены на Родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Хинштейн: Киев вновь атаковал Льгов в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевские силы вновь атаковали Льгов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что информации о потерпевших и крупных разрушениях нет.

    Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил, что Киев в очередной раз нанес удар по Льгову, об этом он написал в своем Telegram-канале. В сообщении также говорится, что на данный момент данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

    Хинштейн отметил, что на месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы. Эти силы осуществляют необходимые действия для устранения последствий удара. Несмотря на отсутствие информации о жертвах и крупных повреждениях, ситуация остается под контролем местных властей.

    Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью системами ПВО была перехвачена и уничтожена третья ракета, выпущенная ВСУ.

    Коментарии (2)
    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (3)
    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 17:41 • Новости дня
    Нелегальным мигрантам предложили легализоваться через контракт с Минобороны

    Путин подписал указ о приостановке депортации нелегалов, служащих в ВС России по контракту

    Нелегальным мигрантам предложили легализоваться через контракт с Минобороны
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иностранцы, нелегально находящиеся на территории России, могут избежать депортации, если заключат контракт на службу в Вооруженных силах РФ, однако эта возможность не распространяется на лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. В указе говорится, что иностранцы, находящиеся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортированы. Основной целью данного указа является освобождение таких лиц от исполнения ранее принятых решений о депортации и других ограничений на пребывание в России, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что прекращение действия этих мер касается лишь тех иностранцев, которые заключили контракт на службу в армии. При этом положения указа не распространяются на иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности, таких как лица, пропагандирующие насильственное изменение конституционного строя или участвующие в террористической деятельности. Также исключены те, кто участвует в несанкционированных митингах или шествиях.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году из российской столицы выдворены более 16 тыс. нелегалов, это на 37% больше, чем в предыдущем году.

    В начале ноября МВД подвело итоги операции «Нелегал», в ходе которой возбудили более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 684 дела по другим преступлениям, включая незаконное пересечение границы и оборот оружия.

    Коментарии (18)
    Главное
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
    МВД назвало самую крупную переведенную мошенникам сумму в 2024 году
    NYT: Авиакатастрофа в Южной Корее произошла из-за цепи неудач
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»

    Конфликт с Газпромом поставил Молдавию в зависимость от ветра в Румынии

    Молдавия вознамерилась национализировать «Молдовагаз». Решение, по словам властей республики, связано с планами Газпрома прекратить поставки газа с 1 января 2025 года. В экспертной среде отмечают, что сама по себе национализация будет незаконной, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом, и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............