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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    28 комментариев
    10 января 2025, 22:32 • Новости дня

    Байден не успел использовать 4 млрд долларов для помощи Украине

    Администрации Байдена пришлось оставить команде Трампа около 4 млрд долларов неизрасходованной помощи для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена не успела израсходовать 4 млрд долларов на поддержку Украины, эти средства перейдут в распоряжение команды следующего президента США Дональда Трампа, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    «Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 млрд долларов», – приводит слова Сингх РИА «Новости».

    В Пентагоне указали, что хотя средства находятся в распоряжении США и могут быть потрачены на поддержку Украины, окончательные решения по их применению будет принимать администрация Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Синхг признала, что Киев должен будет получить часть выделенной Байденом военной помощи уже при президентстве Дональда Трампа. В декабре пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    10 января 2025, 19:29 • Видео
    Трамп превратит Мексику в Украину

    Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    10 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске

    ВСУ задержали итальянского пиццайоло Джанни Ченни в Харьковской области

    Украинский спецназ захватил итальянского пиццайоло в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни захватили украинские спецслужбы в районе Купянска, где он находился в качестве российского добровольца, пишет Today.it.

    Итальянский пиццайоло был захвачен украинским спецназом в районе Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Захват произошел примерно 7-8 августа, вероятно, в ходе операции разведслужб.

    Ченни, родившийся 19 августа 1973 года в Неаполе, ранее стал российским добровольцем.

    Портал опубликовал фотографию документа Джанни Ченни, который они называют военным билетом. Также согласно этому документу, у Ченни есть жена и двое детей.

    Ранее военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе.

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    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    10 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу

    Суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение

    Суд в Нью-Йорке огласил приговор Трампу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке, это не помешает ему стать президентом США, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, Трамп получил безусловное освобождение в качестве наказания за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Дело касалось выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

    Это решение суда в Нью-Йорке делает Трампа первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью. Ранее ни один президент не занимал пост после осуждения за уголовное преступление.

    Конституция США не препятствует лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его. Таким образом, Трамп сможет приступить к своим обязанностям 20 января, несмотря на свою уголовную запись.

    Ранее прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.

    Напомним, суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

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    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».

    По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

    В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

    В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

    Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

    Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

    Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

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    10 января 2025, 11:09 • Новости дня
    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского

    Медведчук: Три «де» в политике Зеленского привели к деградации Украины

    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Политика Владимира Зеленского, основанная на трех «де» – деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, направлена на массовое отупление населения Украины. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

    Он считает, что таким образом Зеленский пытается удерживать власть, поскольку «умные люди никогда не выберут президентом страны дешевого клоуна».

    Медведчук сослался на данные портала International IQ Test, согласно которым Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место в мире по уровню IQ из 127 стран. По его мнению, это отражает систематическое снижение уровня интеллекта среди украинцев. Он также отметил, что Украина стала самой бедной и вымирающей страной в Европе, занимая первое место по смертности и последнее по рождаемости среди 228 государств.

    Политик подчеркнул, что украинская элита целенаправленно проводила политику оглупления простых людей, запустив пропаганду и отрицательный отбор в элиту после прихода к власти Зеленского и партии «Слуга народа». Медведчук считает, что власть Зеленского и его окружения стала результатом обвального снижения интеллектуального уровня правящей элиты. По его словам, такой подход вызывает презрение у каждого мыслящего гражданина Украины.

    Ранее Виктор Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Владимира Зеленского из-за «курской аферы».

    Между тем СМИ писали, что Владимир Зеленский намерен участвовать в президентских выборах на второй срок, а его шансы зависят от участия главного конкурента на пост президента – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    10 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    Украина лишила Данию вооружений для защиты Гренландии
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциальное военное вторжение США в Гренландию, где уже функционирует их космическая база Питуффик, может стать «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии оборонительного потенциала, пишет Politico.

    Эксперт издания указывает, что возможное военное вторжение США в Гренландию может стать самой короткой войной в истории, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад отметил, что «присоединение Гренландии к США военным путем станет самой короткой войной в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала». Дания передала большую часть тяжелой техники Украине, поэтому у Гренландии нулевая обороноспособность, пояснил эксперт.

    Согласно историческим данным, в 1951 году США и Дания заключили соглашение о защите Гренландии Соединенными Штатами, учитывая неспособность датских вооруженных сил самостоятельно противостоять агрессору. Несмотря на сокращение военного присутствия США в регионе после окончания холодной войны, на северо-западе острова продолжает функционировать значимая американская космическая база Питуффик, что делает регион стратегически важным.

    Кристиан Себи Кристенсен из Копенгагенского университета выразил сомнения в необходимости сражения.

    «С кем они будут сражаться? С их собственными военными? Они уже там», – указал он, отметив, что датские военнослужащие не обладают достаточными навыками и оснащением для противостояния американским силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив, что остров вряд ли пожелает стать частью США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад должен с уважением относиться к мнению жителей Донбасса и Новороссии, как это предлагается в случае с учетом мнения жителей Гренландии.

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    10 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году

    Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году

    Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

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    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    10 января 2025, 02:43 • Новости дня
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии

    США убедили разработчика месторождения редкоземельных металлов в Гренландии не продавать проект китайским компаниям

    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США убедила Tanbreez Mining, которая занимается разработкой крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, продать проект нью-йоркской компании Critical Metals, предотвратив сделку с китайскими фирмами.

    Американские чиновники дважды посетили проект разработчика Tanbreez Mining в Гренландии в 2024 году. По словам гендиректора компании Грега Барнса, они дали понять, что продажа китайским фирмам нежелательна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Барнс не уточнил, с какими именно чиновниками он встречался, и не назвал китайские компании, которые делали предложения. Однако в результате Tanbreez продали нью-йоркской компании Critical Metals. Сделка будет завершена к концу года.

    «Оказывалось сильное давление, чтобы не допустить продажу в Китай», – заявил гендиректор Critical Metals Тони Сейдж. Critical Metals заплатит 5 млн долларов наличными и 211 млн долларов акциями, хотя китайские компании предлагали больше.

    Агентство отмечает, что лоббистские усилия США подчеркивают их экономический интерес к Гренландии еще до заявлений избранного президента Дональда Трампа о ее приобретении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией для защиты «свободного мира». New York Post считает, что Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю.

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    9 января 2025, 23:47 • Новости дня
    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО

    Киев раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого по вопросам членства в ЕС и НАТО и Волынской резни

    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на высказывания кандидата в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого о том, что Украине не место в Евросоюзе и НАТО до решения исторических вопросов.

    Навроцкий заявил, что Украина не должна быть частью ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни. По его мнению, страна, «которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», передает ТАСС.

    Украинский МИД назвал эти утверждения манипулятивными и отверг их. «Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов своей страны и добрососедских украинско-польских отношений», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что между Киевом и Варшавой ведется конструктивный диалог по вопросам исторического прошлого. МИД Украины призвал не использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше рассчитывали решить проблему глорификации ОУН – УПА на Украине и связанную с ней проблему исторической памяти о жертвах Волынской резни в ответ на помощь Киеву.

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, что власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни.

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