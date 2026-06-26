И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Иран опроверг слухи о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отверг сообщения о появлении канала коммуникации с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.
«Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом», – заявили в КСИР, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
В ведомстве также добавили, что Ормузский пролив принадлежит Ирану, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Военные подчеркнули, что линия связи с американским руководством по этому вопросу никогда не создавалась и не появится в будущем.
Напомним, Международная морская организация приступила к выводу заблокированных в Персидском заливе экипажей.