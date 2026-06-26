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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    9 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    20 комментариев
    26 июня 2026, 21:55 • Новости дня

    В Раде заявили о продвижении Евросоюзом однополых браков на Украине

    Депутат Рады Волошин сообщил о продвижении ЕС однополых браков на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны активно внедряют в украинское законодательство легализацию однополых браков (движение ЛГБТ*, признано экстремистским и запрещено в России) и эвтаназии, заявил депутат Верховной рады, бывший официальный представитель МИД Украины Олег Волошин.

    Бывший официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Волошин выступил на московском конгрессе «Миру нужен отец». Политик обратил внимание на активное насаждение западных стандартов на Украине, передает РИА «Новости».

    «В первую очередь Европейский союз стал продвигать в украинском законодательстве однополые браки, Стамбульскую конвенцию и поддержку эвтаназии», – рассказал Волошин.

    Волошин подчеркнул, что мировые лидеры разделились на два лагеря. По его мнению, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан твердо отстаивают традиционные устои. Им противостоят Джо Байден, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, поддерживающие либеральные идеи.

    Политик добавил, что любые митинги в поддержку киевских властей в Европе всегда сопровождаются радужной символикой. Ранее в Верховной раде существовало крупнейшее объединение в защиту семьи из 305 парламентариев, однако сейчас западные ценности окончательно взяли верх на Украине.

    В июне сторонники ЛГБТ провели марш в центре Киева. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об абсолютно одинаковых правах с представителями этого движения.

    Западные волонтеры увеличили поставки пропагандирующих однополые браки брошюр в ряды украинской армии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    26 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже

    Лавров: Слова Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже вызывают вопросы

    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече лидеров двух стран в Анкоридже, передает ТАСС. Министр счел подобные высказывания некорректными.

    «Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», – отметил Лавров.

    По его словам, если Вашингтон предложил варианты решения кризиса, а Москва с ними согласилась, то отрицать факт договоренностей не слишком изящно.

    Лавров призвал внести ясность в дальнейшую роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования.

    Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность американской стороны выполнить договоренности из Анкориджа.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил удивление отказом Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к Каролю Навроцкому достиг беспрецедентных 54,8% после его решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию нацистов.

    Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.

    За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.

    Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.

    Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ бомбами ФАБ-500

    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Массированные удары авиабомбами ФАБ-500 пришлись по пунктам дислокации морской пехоты и центрам управления беспилотниками украинской армии в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны.

    Воздушно-космические силы нанесли серию результативных ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам противника, следует из сообщения в Max Минобороны.

    В районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области три авиабомбы поразили пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Кроме того, четыре снаряда были сброшены на пункт управления беспилотными летательными аппаратами первой бригады оперативного назначения украинских войск. Данный объект находился в районе населенного пункта Грузское в ДНР.

    Еще две авиабомбы успешно отработали по пункту управления дронами 105-й бригады территориальной обороны противника. Эта цель располагалась в населенном пункте Великая Писаревка на территории Сумской области.

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения пункта управления беспилотниками 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в ДНР.

    Днем ранее российская авиация разгромила базы украинских операторов дронов в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка.

    До этого истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке.

    Видео ударов ВС России по пунктам управления дронов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 09:22 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    Российская авиация уничтожила логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Часть логистического узла украинских военных в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области оказалась разрушена ударами ФАБ, сообщил источник в силовых структурах России.

    Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, сказал собеседник ТАСС.

    «Это логистический узел противника, который сконцентрирован вокруг ж/д станции. Существенная часть этого узла уничтожена», – пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июня российские войска уничтожили хранилище топлива украинской армии в Днепропетровской области.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    26 июня 2026, 07:43 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 660 украинских беспилотников
    За ночь над Россией уничтожили 660 украинских беспилотников
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над страной 660 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным и Азовским морями.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

    Напомним, на подлете к Москве с 2.00 мск сбили 47 украинских беспилотников.

    Над Тульской областью поразили 84 украинских беспилотных летательных аппарата.

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    26 июня 2026, 10:21 • Новости дня
    Зеленский утвердил 40-дневную операцию против России

    Bloomberg: Зеленский санкционировал 40-дневную операцию влияния на Россию

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию против России
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский санкционировал проведение длительной акции, направленной на то, чтобы «убедить Москву завершить конфликт».

    Президент Украины Владимир Зеленский согласовал 40-дневную операцию влияния с целью «принудить Россию к окончанию конфликта», передает Bloomberg.

    Глава государства не привел подробностей плана в своем сообщении в соцсетях. Он опубликовал его поздно вечером в четверг после доклада службы безопасности об ударах по российским объектам.

    Украинский лидер высоко оценил работу спецслужб по защите позиций страны на линии фронта с использованием беспилотников. В этом году Киев усилил атаки на российскую энергетическую и сырьевую инфраструктуру, пишет издание. Дальность ударов увеличилась, достигнув Урала на расстоянии около 2 тыс. километров от границы.

    Ранее Зеленский предлагал встретиться для переговоров об окончании конфликта, но Путин отверг это предложение, поручив военным «продолжать работу».

    Минобороны России сообщило об уничтожении 660 украинских дронов за ночь в нескольких регионах. Это стало самой масштабной воздушной атакой за более чем четыре года конфликта. В свою очередь Украина заявила, что сбила 174 из 189 беспилотников и три из семи баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский признал попытку ночной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на регулярные удары дронов ВСУ по мирным объектам.

    Бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявил о шантаже европейских союзников со стороны Киева из-за отказов прекратить обстрелы российских НПЗ.

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    26 июня 2026, 06:16 • Новости дня
    Боевики ВСУ начали случайно выходить на позиции России в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оставшиеся без связи и базового снабжения украинские военные случайно выходят к российским военным при попытках покинуть Константиновку, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Группы украинских военнослужащих не владеют реальной обстановкой в Константиновке. В попытках сбежать из города группы солдат приходят на российские позиции будучи уверенными, что территория находится под ВСУ», – указал собеседник ТАСС.

    Представители ведомства уточнили, что у спасающихся бегством бойцов зачастую нет при себе раций.

    Кроме того, они довольно продолжительное время остаются в полном неведении и лишены снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заблокировали иностранных наемников и боевиков ВСУ в Константиновке.

    Министерство обороны сообщило о полном окружении украинской группировки в городской черте.

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    26 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поразив в том числе нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

    Также в результате удара поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли пять групповых ударов, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ВПК), используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ.

    Ранее они нанесли удар по центру беспилотных систем сил спецопераций ВСУ.

    До этого российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

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