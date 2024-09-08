Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».3 комментария
МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.
«Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.
Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.
По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.
Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.