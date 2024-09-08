Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
В результате атаки ВСУ загорелся ангар под Белгородом
Пожар начался в ангаре на предприятии в селе Никольское под Белгородом в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате повторной атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района, на территории производственного предприятия загорелся ангар, произошло обрушение кровли по всей площади, передает ТАСС.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей.