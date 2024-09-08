FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту

Tекст: Кристина Цыцура

По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

