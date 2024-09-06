Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
СМИ: Кулеба не хотел уходить в отставку
«Общественное»: Кулеба не хотел уходить в отставку с должности главы МИД Украины
Дмитрий Кулеба не хотел покидать должность министра иностранных дел Украины, пишет украинское издание «Общественное».
По информации европейских дипломатов, Кулеба не хотел уходить с этого поста, передает ТАСС.
«Поэтому ситуация с назначением сложная», – отметил источник.
Также издание приводит слова депутата Верховной рады Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая обратила внимание на то, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни сам Кулеба не разъяснили четко причину увольнения.
Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».