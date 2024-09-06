Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Песков заявил о продолжении переговоров по «Силе Сибири – 2»
Представитель Кремля Песков заявил о продолжении переговоров по «Силе Сибири – 2»
Итоговых договоренностей касательно строительства газопровода «Сила Сибири – 2» пока нет, однако продолжаются переговоры, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Для реализации этого сложного проекта коммерческие переговоры ведутся в режиме тишины, очень долго и скрупулезно», – передает ТАСС его слова.
Представитель Кремля отметил, что окончательные договоренности не достигнуты, однако у обеих сторон есть политическая воля к продолжению энергодиалога.
Кроме того, Песков добавил, что все обсуждаемые условия обоюдовыгодны.
Напомним, эксперты сообщали, что Китай затягивает подписание контракта по «Силе Сибири – 2» в надежде выбить более низкую цену. Кроме того, российские компании столкнулись с проблемами при расчетах с Китаем.