Представитель Кремля Песков заявил о продолжении переговоров по «Силе Сибири – 2»

Tекст: Александра Юдина

«Для реализации этого сложного проекта коммерческие переговоры ведутся в режиме тишины, очень долго и скрупулезно», – передает ТАСС его слова.

Представитель Кремля отметил, что окончательные договоренности не достигнуты, однако у обеих сторон есть политическая воля к продолжению энергодиалога.

Кроме того, Песков добавил, что все обсуждаемые условия обоюдовыгодны.

Напомним, эксперты сообщали, что Китай затягивает подписание контракта по «Силе Сибири – 2» в надежде выбить более низкую цену. Кроме того, российские компании столкнулись с проблемами при расчетах с Китаем.

