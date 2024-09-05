Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
Российские артиллеристы ударили по местам запуска дронов ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки «Север» поразили места запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, разведка в Харьковской области вскрыла деятельность расчетов БПЛА ВСУ, которые запускали дроны-камикадзе, и передала координаты целей артиллеристам, которые точным ударом поразили точки запуска беспилотников, передает ТАСС.
Ранее «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области.