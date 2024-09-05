Российские артиллеристы ударили по местам запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

Tекст: Антон Антонов

Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.