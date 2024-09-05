ВСУ на Курском направлении потеряли за сутки до 370 военных и 17 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ на этом направлении также потеряли две БМП, два БТР, 13 бронемашин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни и Черкасского Поречного, сорвала попытки атак в направлении Борок, Камышевки и Марьевки.

В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 40 человек, американский БТР Stryker, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-йштурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Гуево, Ивашковского, Косицы, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины, Орловки, Обуховки, Снагостя и Южного.

Авиация и ракетные войска в Сумской области поразили районы сосредоточения резервов 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Бояро-Лежачей, Ворожбы, Гриценково, Глухова, Глыбного, Кружка, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Старых Вирок, Юнаковки и Ямполья.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 10 тыс. 100 человек, 81 танк, 41 БМП, 72 БТР, 589 бронемашин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.