Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.0 комментариев
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил президент Владимир Путин.
«Что касается Украины, мы не отказываемся от транзита, как ни странно», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе пленарного заседания ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Россия, впрочем, изучает и другие маршруты поставок газа.
«Повторяю, это не связано с событиями на Украине. Это наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад», – сказал Путин.